La presencia de un roedor en la cabina del avión retrasa en más de seis horas un vuelo entre Madrid y Doha
Qatar Airways ya ha comunicado a los usuarios afectados por esta larga demora que la compañía se hace cargo de todos los gastos derivados, entre ellos los resultantes de las conexiones perdidas por algunos pasajeros con otros destinos como Tailandia, Singapur o Bali.
FACUA.org / Agencias
España-29/12/2014
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El vuelo QR150 Madrid-Doha de la aerolínea Qatar Airways salió este domingo, día 28 de diciembre, con más de seis horas de retraso tras encontrarse un ratón en la cabina del pasaje. El sorprendente hallazgo