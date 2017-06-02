La presidenta de FACUA Almería, Isabel Haro, participa en las Jornadas Transición Energética de Almería
Hablará a partir de las 10:00 horas a los asistentes sobre pobreza energética y cómo afecta a los consumidores el modelo de energía existente.
FACUA.org
Almería-02/06/2017
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La presidenta de FACUA Almería, Isabel Haro, participa en una mesa sobre energía eléctrica este sábado 3 de junio, enmarcada en las Jornadas Transición Energética, en la Sala Varadero de la capital almeriense.
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