La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz
Para analizar los principales retos de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y buscar fórmulas de potenciar la colaboración.
FACUA.org
Andalucía-11/10/2013
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se ha reunido este viernes 11 de octubre con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu para analizar los principales retos de los derechos de los consumidores.
Ruiz y la coordinadora del gabinete jurídico de FACUA Andalu