La prohibición de captura y comercialización de todas las especies de moluscos bivalvos llega a Portugal
La situación en las doce zonas de producción de la provincia de Huelva mejora.
FACUA.org
Europa-16/04/2009
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La prohibición de captura y comercialización de todas las especies de moluscos bivalvos llega a Portugal mientras la situación en las doce zonas de producción de la provincia de Huelva mejora, tras haberse detectado altos niveles de fitoplancton tóxico, cuya ing