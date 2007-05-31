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La publicidad pone la salud de las mujeres como un requisito para ejercer el rol de consumidoras, según un estudio

Los anuncios las reflejan como "personas fatigadas, estresadas, cansadas, insatisfechas e inseguras".

FACUA.org
España-31/05/2007
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En la publicidad, la salud de las mujeres «es un requisito para ejercer el rol de consumidoras y los cuerpos han de estar en forma y ser adiestrados para poder comprar». Así lo expuso la filósofa Miriam Solvia en el marco de la presentación de la publicaci&oacut

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