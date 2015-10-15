La Red Andalucía No TTIP convoca para el 17 de octubre movilizaciones contra el tratado y la pobreza
La Red ha presentado en una rueda de prensa las movilizaciones que tendrán lugar en varios municipios andaluces dentro del Día de Acción Global contra los Tratados de Comercio e Inversión.
FACUA.org
Andalucía-15/10/2015
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Jesús Lara, de Ecologistas en Acción Andalucía, Ángeles Castellano, de FACUA Andalucía y Sergio Mesa, de PCA, durante la rueda de prensa de hoy de la Red Andalucía No al TTIP.
La Red Andalucía No al TTIP, que aglutina a una veintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales de Andalucía y de la que forma parte FACUA Andalucía, junto con la Alianza Andaluza contra la Pobreza ha