La RFEF se niega a investigar al Córdoba por la venta irregular de entradas denunciada por FACUA
La asociación advierte al Consejo Superior de Deportes de la inacción de la Federación, organizadora de los partidos de fútbol de Segunda B. El club expidió pases sin numerar para un partido de su filial.
FACUA.org
Córdoba-23/11/2016
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Tras más de dos meses sin dar respuesta, la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que no investigará la denuncia de FACUA al Córdoba CF por la venta irregular de entradas