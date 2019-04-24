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La sanción por no llevar la etiqueta de la DGT en Madrid será de 15 euros y supondrá una infracción leve

En función de las características del vehículo y su impacto medioambiental, estas pegatinas, cuyo precio es de 5 euros, se clasifican en '0 Emisiones', 'ECO', 'C' y 'B'.

Europa Press
Madrid-24/04/2019
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Los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) son obligatorios para los vehículos que circulen por Madrid desde este miércoles 24 de abril. Los conductores que no posean la pegatina serán sancionados con 15 euros y constituirá una i

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