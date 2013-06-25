Más noticiasSu médico de cabecera solicitó que le hicieran una mamografía

La Sanidad valenciana indemnizará con 135.000 euros a la familia de una paciente fallecida

El TSJ considera que hubo mala praxis por parte del Hospital General de Valencia al cambiar la prueba médica por una ecografía y no detectar el cáncer hasta que se había extendido.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-25/06/2013
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La Conselleria de Sanidad ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia a pagar 135.000 euros a la familia de una fallecida de cáncer por no realizarle una mamografía que le prescribió su médico de cabecera un año antes de que le detectaran la enfermeda

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