La Sanidad valenciana pagará 120.000 euros a la familia de una mujer que murió por no tratarle adecuadamente su enfermedad
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aumenta la indemnización fijada en 2003 por la Consejería de Sanidad.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/12/2007
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La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 119.858,57 euros a la familia de una mujer que murió por no diagnosticarle y tratarle adec