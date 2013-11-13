La secretaria de la Fundación FACUA asiste a un seminario de AFA sobre gestión de fundaciones
Raquel Naranjo recibió una visión completa de las peculiaridades jurídicas, contables y fiscales, normas de buen gobierno, funcionamiento y modelos de documentos para cumplir con sus obligaciones formales de este tipo de entidades.
FACUA.org
España-13/11/2013
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La secretaria de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, Raquel Naranjo, ha asistido este 5 de noviembre al seminario ¿Cómo gestionar una fundación? Principios básicos para su buen funcionamiento<