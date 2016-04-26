La Setsi abre expediente sancionador a Yoigo por subir tarifas irregularmente, tras la denuncia de FACUA
El organismo considera que el incremento del precio del establecimiento de llamada llevado a cabo por la empresa sin avisar correctamente a los clientes podría ser una infracción grave.
FACUA.org
España-26/04/2016
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha abierto expediente sancionador a Yoigo por subir las tarifas sin notificarlo correctamente a sus clientes. Este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,