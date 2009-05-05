Más noticias"Aportación voluntaria"

La SGAE dice ahora que devolverá los 5.629 euros al menor aquejado del Síndrome de Alexander

Por un concierto benéfico celebrado en Almería en el que David Bisbal renunció a su caché.

FACUA.org
España-05/05/2009
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Tras la polémica suscitada por el cobro de derechos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en un concierto benéfico, la entidad asegura ahora que procederá a realizar una «aportación voluntaria» por un importe equivalente a los derechos de autor (5.

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