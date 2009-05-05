La SGAE dice ahora que devolverá los 5.629 euros al menor aquejado del Síndrome de Alexander
Por un concierto benéfico celebrado en Almería en el que David Bisbal renunció a su caché.
FACUA.org
España-05/05/2009
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Tras la polémica suscitada por el cobro de derechos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en un concierto benéfico, la entidad asegura ahora que procederá a realizar una «aportación voluntaria» por un importe equivalente a los derechos de autor (5.