La subida interanual de la luz se sitúa en el 4,3% tras bajar dos puntos en mayo
El recibo del usuario medio ha pasado de los 71,46 euros mensuales de mayo de 2014 a los 74,50 euros del mes pasado, una diferencia al alza de 3,04 euros.
FACUA.org
España-01/06/2015
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La factura de la luz del usuario medio acumula una subida interanual del 4,3% tras bajar dos puntos en mayo, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
El recibo del usuario medio (consumo de 366 kWh/mes y potencia de 4,4 kW) ha pasado de los 71,46 euro