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La tarifa social eléctrica sólo ha recibido unas 40.000 solicitudes desde su creación

La Comisión Nacional de la Energía no aprobará finalmente esta semana el informe sobre el impacto de la tarifa.

FACUA.org
España-19/11/2008
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La nueva tarifa social eléctrica para primeras residencias con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW) sólo ha recibido unas 40.000 solicitudes desde su creación, según indicaron a Europa Press fuentes de la Comisión Nacional de la Energí

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