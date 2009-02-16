La tasa de morosidad cierra 2008 en el nivel más alto desde septiembre de 1997, con un 3,286%
Las cajas colocan su mora en el 3,790% de la cartera mientras que en los bancos representa el 2,811% de los créditos.
FACUA.org
España-16/02/2009
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La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito a particulares y empresas subió en diciembre hasta el 3,286%, con lo que cerró 2008 en el nivel más alto desde septiembre de 1997, cuando se situó en el 3,297%,