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La telefonía, la compra de viviendas y la Administración, protagonistas de las reclamaciones de los consumidores sevillanos en el primer semestre de 2004

FACUA Sevilla atendió casi 3.000 consultas y reclamaciones, superando de forma considerable las cifras de años anteriores.

FACUA.org
Sevilla-08/07/2004
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA atendió en el primer semestre del año 2.938 consultas y reclamaciones, un balance que supera de forma considerable las cifras de años anteriores y que vino acompañado de otro crecimiento importante en el

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