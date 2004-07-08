La telefonía, la compra de viviendas y la Administración, protagonistas de las reclamaciones de los consumidores sevillanos en el primer semestre de 2004
FACUA Sevilla atendió casi 3.000 consultas y reclamaciones, superando de forma considerable las cifras de años anteriores.
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Sevilla-08/07/2004
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA atendió en el primer semestre del año 2.938 consultas y reclamaciones, un balance que supera de forma considerable las cifras de años anteriores y que vino acompañado de otro crecimiento importante en el