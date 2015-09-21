La tienda de aplicaciones de Apple sufre su primer ataque de seguridad a gran escala
Varias firmas de ciberseguridad alertan sobre el hallazgo de un 'malware' llamado XcodeGhost.
Europa Press
Internacional-21/09/2015
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Apple ha indicado este domingo que está limpiando su tienda de aplicaciones para eliminar programas maliciosos para iPhones y iPads, en el primer ataque a gran escala a esa popular tienda de aplicaciones. Varias firmas de seguridad cibernética han alertado sobre el hallazgo de un pr