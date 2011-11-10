La UE constata menos pesticidas residuales en los alimentos
En 2009, el cumplimento con los máximos legales de residuos de pesticida en alimentos se elevó al 97,4%, según la EFSA.
FACUA.org
Europa-10/11/2011
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Los residuos de pesticida que se encuentran en la comida dentro de la Unión Europea cayeron en el año 2009, en comparación con los niveles registrados en 2008.
Esta reducción se produce gracias al endurecimiento de las normas de seguridad y el cambio de los patr