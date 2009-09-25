La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación
Asimismo no estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.
FACUA.org
Europa-25/09/2009
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Los Veintisiete aprobaron este jueves definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios. Esta supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas susta