Nuestras accionesAhora deberá ser ratificado por los Estados

La UE firma el CETA con Canadá pese a la oposición de gran parte de la ciudadanía

FACUA muestra su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.

FACUA.org
Europa-02/11/2016
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Pese a la oposición de la ciudadanía y al veto previo del Parlamento regional de Valonia (Bélgica), finalmente este domingo se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés, en una cumbre bilateral

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