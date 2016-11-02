La UE firma el CETA con Canadá pese a la oposición de gran parte de la ciudadanía
FACUA muestra su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.
FACUA.org
Europa-02/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Multitudinaria manifestación en Madrid del pasado 15 de octubre contra el CETA y TTIP. | Imagen: FACUA.
Pese a la oposición de la ciudadanía y al veto previo del Parlamento regional de Valonia (Bélgica), finalmente este domingo se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés, en una cumbre bilateral