La UE llega a un principio de acuerdo para permitir la portabilidad de contenidos digitales
Los europeos que viajen a otros países dentro de la Unión no sufrirán cortes en los servicios que tengan contratados.
Europa Press
Europa-08/02/2017
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La Unión Europea ha logrado este martes un principio de acuerdo para que los europeos que contraten el visionado de películas, música, juegos u otros contenidos online que ofrecen plataformas como Netflix o Spotify tengan derecho a la «portabilidad» de este serv