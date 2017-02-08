Más noticiasA falta de ratificación de los Estados

La UE llega a un principio de acuerdo para permitir la portabilidad de contenidos digitales

Los europeos que viajen a otros países dentro de la Unión no sufrirán cortes en los servicios que tengan contratados.

Europa Press
Europa-08/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Unión Europea ha logrado este martes un principio de acuerdo para que los europeos que contraten el visionado de películas, música, juegos u otros contenidos online que ofrecen plataformas como Netflix o Spotify tengan derecho a la «portabilidad» de este serv

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos