La UE toma medidas más estrictas para controlar el uso de blanqueadores dentales
Los dentistas serán los únicos autorizados a utilizar aquéllos con más de un 6% de perióxido de hidrógeno en su composición durante la primera fase del tratamiento.
FACUA.org
Europa-23/09/2011
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La Unión Europea ha acordado medidas más estrictas para el uso de determinados blanqueadores dentales y prohibirá los que contengan más de un 6% de perióxido de hidrógeno en su composición, con el objetivo de garantizar la seguridad de los producto