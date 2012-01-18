La Unidad de Trauma de la UAB ofrece apoyo psicológico a los viajeros del Costa Concordia
A través de un teléfono gratuito de orientación y atención a las personas afectadas.
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Cataluña-18/01/2012
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La Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona (Utccb), creada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC), ha puesto un teléfono gratuito a disposición de las personas afectadas en el naufragio del cruce