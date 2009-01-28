La Unión Europea baraja impulsar nuevas normas para garantizar la seguridad de los MP3 y evitar sorderas
Diez millones de europeos corren el riesgo de perder audición de forma irreversible.
FACUA.org
Europa-28/01/2009
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La comisaria de Protección del Consumidor, Meglena Kuneva, advirtió el martes que el Ejecutivo comunitario no descarta impulsar nuevas normas para garantizar la protección de los usuarios de MP3 y móviles con reproductores de música del riesgo de pé