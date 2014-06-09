Más noticiasEn 2013 fueron importados 900 cerdos de estos países

La Unión Europea establece controles a las importaciones de cerdos vivos de EEUU y Canadá

Por la presencia en estos países de brotes de diarrea epidémica porcina, que están causando importantes pérdidas en particular a la industria porcina estadounidense.

FACUA.org
Europa-09/06/2014
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Los países de la UE han acordado este viernes establecer temporalmente controles a las importaciones de cerdos vivos de Estados Unidos y Canadá por la presencia en estos países de brotes de diarrea epidémica porcina, que están causando importantes pérdida

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