La venta de entradas a conciertos baja un 27%
Tras la implantación del IVA cultural del 21% desde el pasado 1 de septiembre. Empresas musicales urgen al Gobierno a bajar este impuesto.
FACUA.org
España-12/06/2013
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La recaudación neta por venta de entradas ha sufrido un descenso del 27,51% desde la implantación el pasado 1 de septiembre del IVA cultural del 21%, por lo que la industria musical urge al Gobierno a reducir ya este impuesto porque «el sector no aguanta así hasta final d