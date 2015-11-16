La Xunta Arbitral de Consumo de Galicia falla contra Movistar por la subida de tarifas de Fusión
La resolución exige a la operadora que respete los precios iniciales del contrato, que en 2012 la empresa decía que serían "para siempre".
FACUA.org
España-16/11/2015
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