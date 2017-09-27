La Xunta multa a cuatro navieras con un millón por vender más billetes de los autorizados para las Cíes
Las cuatro navieras sancionadas son Mar de Ons, Isla de Ons, Tour Rías Baixas y Crucero Rías Baixas. La Xunta ha presentado también una denuncia contra todas ellas ante la Fiscalía.
FACUA.org
Galicia-27/09/2017
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La Xunta de Galicia ha impuesto a cuatro navieras multas por casi un millón de euros por vender este verano billetes para visitar las Islas Cíes, en la Ría de Vigo, por encima de los límites permitido