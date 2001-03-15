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La XVI Asamblea General de FACUA demanda más controles sobre la seguridad alimentaria

La Federación dedica el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores a las carencias en los sistemas de control alimentario y los peligros de la búsqueda de la mayor producción al menor coste.

FACUA.org
Andalucía-15/03/2001
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La XVI Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que reunió ayer en Sevilla a más de 40 representantes de sus ocho asociaciones provinciales, ha aprobado una resolución en la que exige más controles

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