Las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter
Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Amigos de la Tierra encabezan el ranking. FACUA está en la octava posición.
FACUA.org
España-18/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Amigos de la Tierra encabezan el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter, según revela un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ocupa la octava posición.
Éstas son las diez ON