Opinión

Las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter

Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Amigos de la Tierra encabezan el ranking. FACUA está en la octava posición.

FACUA.org
España-18/06/2013
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Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Amigos de la Tierra encabezan el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter, según revela un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ocupa la octava posición.

Éstas son las diez ON

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