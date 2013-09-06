Las agencias de seguridad de EEUU y Reino Unido burlan los sistemas de encriptado para los usuarios
A través de una serie de métodos encubiertos, como operaciones bancarias e informes médicos, cuya confidencialidad está supuestamente garantizada por las empresas de Internet.
FACUA.org
Internacional-06/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos y la sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) de Reino Unido han burlado los sistemas de seguridad en Internet descifrando la información confidencial de sus usuarios.
Así lo aseguran nuevos documentos filtrados por e