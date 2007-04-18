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Las asociaciones provinciales de FACUA Andalucía celebran sus asambleas anuales de socios

Los socios han aprobado los presupuestos y programas de actividades para este año.

FACUA.org
Andalucía-18/04/2007
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Las asociaciones provinciales de FACUA Andalucía celebran desde el mes de enero sus asambleas anuales de socios.

Hasta la fecha ya han tenido lugar las asambleas en Cádiz, el 27 de enero; Córdoba, el 2 de febrero; Sevilla, el 8 de marzo; Málaga, el 20 de marzo;

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