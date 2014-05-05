Las autoridades chinas multan a más de 650 empresas por incumplir la normativa medioambiental en 2014
Las sanciones superan el valor de 1,6 millones de euros este año por la mala calidad del aire, entre otros motivos.
FACUA.org
Internacional-05/05/2014
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Las autoridades de Pekín han multado a 652 empresas por incumplir la normativa medioambiental durante los primeros cuatro meses del año en una medida que se enmarca dentro de la campaña del Gobierno chino contra la contaminación.
La Oficina de Protección