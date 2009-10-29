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Las autoridades de Consumo ordenan la retirada de 17 máscaras, pelucas y disfraces inseguros

FACUA advierte a los consumidores que vayan a celebrar la fiesta de Halloween de la peligrosidad de productos elaborados con materiales no resistentes al fuego o sin ventilación adecuada.

FACUA.org
España-29/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de diecisiete modelos de máscaras, pelucas y disfraces inseguros.

Son artículos que presentan un riesgo de asfixia al llevar cordone

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