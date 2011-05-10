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Las bebidas de frutas deberán especificar en la etiqueta cuánto zumo contienen

Según establece el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para regular los aspectos técnicos y sanitarios de las bebidas refrescantes.

FACUA.org
España-10/05/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado a petición del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad un Real Decreto para regular los aspectos técnicos y sanitarios de las bebidas refrescantes que establece, entre otras novedades, la obligación de que los refrescos de

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