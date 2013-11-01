Las campañas contra FACUA y su portavoz se incrementan
Estas nuevas agresiones no amedrentarán a nuestra organización ni a sus directivos, ni frenarán nuestras actividades en defensa de los derechos e intereses de los consumidores.
Paco Sánchez Legrán
España-01/11/2013
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La Asamblea General de FACUA, celebrada en Sevilla el 9 de abril de 2011, aprobó un documento de reflexiones sobre las campañas de insultos y agresiones contra nuestra organización. Entre otras cosas decía que “La intensa actividad desarrollada por FACUA y la