Nuestras accionesFACUA Cádiz denuncia la pasividad de la Junta

Las compañías de telecomunicaciones causaron en 2015 casi la mitad de las denuncias de gaditanos en FACUA

La subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión y el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen provocaron un importante incremento en las consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Cádiz-03/02/2016
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Los fraudes de las operadoras de telecomunicaciones provocaron casi la mitad de las denuncias de los consumidores gaditanos en FACUA durante 2015 (ver tabla). Se trata del mayor porcentaje de reclam

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