Las compañías de telecomunicaciones causaron en 2015 casi la mitad de las denuncias de gaditanos en FACUA
La subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión y el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen provocaron un importante incremento en las consultas y reclamaciones.
FACUA.org
Cádiz-03/02/2016
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