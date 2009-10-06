Las contraseñas de correos electrónicos publicadas en una 'web' superan ya las 30.000
A las cuentas de Hotmail, Msn y Live se suman ahora miles de direcciones de Yahoo, Gmail, AOL y otras firmas.
FACUA.org
Internacional-06/10/2009
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La página web donde recientemente fueron publicadas más de 10.000 direcciones y contraseñas de correo electrónico de Hotmail, Msn y Live ha albergado también otro listado, esta vez con los datos de unos 20.000 usuarios.
Se trata de cuentas de Hotm