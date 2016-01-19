Nuestras accionesCasi 40.000 consultas y reclamaciones en 2015

Las denuncias de andaluces en FACUA baten récords con la autoridad de Consumo de la Junta bajo mínimos

Los fraudes en telecomunicaciones generaron más de la mitad de las quejas, con Movistar a la cabeza, seguidas del sector de la automoción, como consecuencia del caso Volkswagen.

FACUA.org
Andalucía-19/01/2016
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Las denuncias de los consumidores andaluces en FACUA batieron en 2015 todos sus récords, con un incremento de nada menos que el 72% con respecto al ejercicio anterior (ver tablas).

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