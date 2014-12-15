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Las eléctricas cortaron la luz por impago a más de un millón de familias en 2013, alerta FACUA

Los gravísimos índices de pobreza energética que se sufren en España se contraponen con los cerca de 6.000 millones de euros que en 2013 obtuvo de beneficio neto el oligopolio de los tres gigantes energéticos Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.

FACUA.org
España-15/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las eléctricas cortaron la luz a más de un millón de familias durante 2013.

FACUA ha calculado la cifra aproximada de cortes por impago en viviendas, en torno a 1,03 millones, extrapolando al total de usuarios dom&eacut

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