Las eléctricas ofrecerán una tarifa fija anual hasta un 30% más cara a la media registrada actualmente
Los precios oscilan entre los 138 euros propuestos por EDP hasta los 145 euros anunciados por Endesa.
FACUA.org
España-25/04/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha recibido las propuestas de tarifa fija anual de las eléctricas. Las compañías ofrecerán precios hasta un 30% superiores a la media registrada en abril, según publica el diario