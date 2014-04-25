Más noticiasHan presentado a la CNMC sus propuestas

Las eléctricas ofrecerán una tarifa fija anual hasta un 30% más cara a la media registrada actualmente

Los precios oscilan entre los 138 euros propuestos por EDP hasta los 145 euros anunciados por Endesa.

FACUA.org
España-25/04/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha recibido las propuestas de tarifa fija anual de las eléctricas. Las compañías ofrecerán precios hasta un 30% superiores a la media registrada en abril, según publica el diario 

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