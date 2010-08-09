Las familias declaradas en quiebra caen un 16,5% en el segundo trimestre y un 13,7% las empresas
Un total de 1.511 familias y empresas se declararon en concurso, la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2009.
FACUA.org
España-09/08/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 268 durante el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 16,5% respecto a igual periodo de 2009 y un aumento de