Las familias y empresas que se declaran en quiebra se triplicaron en el segundo trimestre
Tres de cada cuatro empresas en concurso de acreedores pertenecían a la construcción, la industria y el comercio.
FACUA.org
España-05/08/2009
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Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 1.727 durante el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 173,7% respecto a igual periodo de 2008 y del 10,8% en comparación con el trimestre i