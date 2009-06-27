Las federaciones de consumidores andaluzas celebran unas 'Jornadas sobre planificación y acceso a la vivienda en Andalucía'
Están patrocinadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
FACUA.org
Andalucía-27/06/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha celebrado junto a las federaciones de consumidores andaluzas Al-Andalus y UCA-UCE, unas Jornadas sobre planificación y acceso a la vivienda, en Sevilla el 25 y 26 de junio.
El acto de apertura