Las llamadas a la moderación de la publicidad de alcohol son prácticamente inapreciables
La leyenda incluida por los miembros de Adigram es entre 317 y 510 veces más pequeña que la superficie total de los anuncios.
FACUA.org
España-19/08/1997
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El mensaje “Bebe con moderación. Es tu responsabilidad”, incluido en la publicidad de determinadas bebidas alcohólicas, es prácticamente inapreciable por el consumidor dado su minúsculo tamaño y el hecho de que en algunos casos esté impreso en colores que