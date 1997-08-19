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Las llamadas a la moderación de la publicidad de alcohol son prácticamente inapreciables

La leyenda incluida por los miembros de Adigram es entre 317 y 510 veces más pequeña que la superficie total de los anuncios.

FACUA.org
España-19/08/1997
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El mensaje “Bebe con moderación. Es tu responsabilidad”, incluido en la publicidad de determinadas bebidas alcohólicas, es prácticamente inapreciable por el consumidor dado su minúsculo tamaño y el hecho de que en algunos casos esté impreso en colores que

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