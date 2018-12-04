Las madres y padres con hijos nacidos en 2014 y 2015 ya pueden solicitar la devolución del IRPF
El proceso se dividirá en dos etapas por razones operativas, según ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para las devoluciones de niños nacidos en 2016 y 2017, el procedimiento se pondrá en marcha en enero.
FACUA.org / Europa Press
España-04/12/2018
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que las madres y padres con hijos nacidos en 2014 y 2015 ya pueden solicitar la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad que recibieron durante las bajas laborales al ser pa