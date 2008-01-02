Las muertes por accidente de tráfico caen por debajo de los 3.000 fallecidos por primera vez desde 1968
2007 fue el cuarto año consecutivo en que disminuyeron el número de muertos y de accidentes en carretera.
FACUA.org
España-02/01/2008
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Las fallecidos por accidente de tráfico en 2007 se situaron por primera vez desde 1968 por debajo de la barrera de las 3.000 personas, con 2.742 fallecidos, un 9% menos, según datos proporcionados hoy por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rue