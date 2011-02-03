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Las nuevas compañías móviles denuncian ante la CMT las 'prácticas abusivas' de las grandes operadoras

La Comisión ha abierto expediente sancionador a Telefónica Móviles, Vodafone España y Orange por una conducta de aplicación de precios excesivos en los servicios de mensajes cortos de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil.

FACUA.org
España-03/02/2011
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La asociación española de nuevos operadores móviles (Aenom) presentará sus reclamaciones ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) respecto a las «prácticas abusivas» de los operadores tradicionales de telefonía móvil -

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