Las nuevas compañías móviles denuncian ante la CMT las 'prácticas abusivas' de las grandes operadoras
La Comisión ha abierto expediente sancionador a Telefónica Móviles, Vodafone España y Orange por una conducta de aplicación de precios excesivos en los servicios de mensajes cortos de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil.
FACUA.org
España-03/02/2011
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La asociación española de nuevos operadores móviles (Aenom) presentará sus reclamaciones ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) respecto a las «prácticas abusivas» de los operadores tradicionales de telefonía móvil -