Las organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía considera las reformas como un ataque al Sistema Educativo Público.
FACUA.org
Andalucía-07/05/2013
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